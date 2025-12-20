„Niemand außer mir wird diesen Körper herrichten“

Trotz allem wartet im Juli dieses Jahres eine weitere Prüfung auf den Frauentaler. „Ich habe mich schon so auf die Pension gefreut“, erzählt er. „Der zweite Schlaganfall war ganz anders. Beim Kochen zu Mittag wurde mir plötzlich schwindelig. Ich hab mich hingelegt, aber es wurde nicht besser. Am Abend hab ich den Notruf gewählt.“ Mühsam kämpft sich der 60-Jährige zurück. „Ich konnte nicht gerade gehen, sitzen, habe kein Gefühl in der rechten Hand und im Fuß gehabt.“ Sofort will Ortner wieder aufstehen und alles selbst machen, muss aber eine Lektion lernen: „Man muss in der Krankheit gut auf sich schauen.“