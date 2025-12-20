„Hochspannung“ schlägt Funken in Landeskoalition

FPÖ liebäugelt mit Alleingang

Man sei bereits in Kontakt mit Rechtsanwälten: „Es schaut positiv aus, dass der Gang zum Verfassungsgerichtshof erfolgversprechend ist“, sagt Teufel. Die FPÖ werde aber noch versuchen, den Koalitionspartner ÖVP von einer gemeinsamen Vorgangsweise zu überzeugen: „Wenn nicht, machen wir das eben als Partei alleine.“