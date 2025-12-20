Islam-Propaganda trotz Verbot weiter abrufbar

Song Contest instrumentalisiert

Ein Schwerpunkt ist der Nahostkonflikt. Unter anderem werden kontroverse Debatten, wie jene um die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest 2026 für eigene Zwecke instrumentalisiert. Mit seiner Webseite in Arabisch, Englisch, Französisch und Spanisch richtet sich der Kanal an ein globales Publikum. Die EU hat den Sender bereits im Jahr 2005 von EU-Satelliten verbannt, während einige Mitgliedstaaten zusätzlich noch weitere Verbote verhängten. Trotzdem war er über Livestream weiterhin verfügbar.