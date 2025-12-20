Wer hat den schönsten Christbaum im Land?

Zu Weihnachten gehört auch der Duft von Tannennadeln: Salzburgs Bauern stellen Jahr für Jahr rund 50.000 Bäume bereit. In den Wohnzimmern darf der dekorative Mittelpunkt der Festtage nicht fehlen. Die Trends beim Schmuck: Es darf in allen Farben schillern, aber ruhig auch traditionell sein.
An seinen Christbaum-Ständen in Elixhausen, Hof und Seekirchen wird oft lange diskutiert. Der hier oder doch lieber das noch größere Prachtexemplar? Der Herr im Haus stimme oft der Dame zu, meint Georg Segmüller vom Christbaumland, das in Seekirchen seinen Ausgang nahm. Heikel sei bei vielen Käufen, die richtige Größe zu finden. „Beliebt ist alles von 1,50 bis 2 Metern“, meint er. Ausreißer nach oben, jenseits der drei Meter, gebe es natürlich auch. Für prächtige Nordmanntannen dieses Ausmaßes ist aber schon eine ordentliche Summe hinzublättern.
