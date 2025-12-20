Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zuschauer muss helfen

Für den Sensationssieger fand sich keine Flagge

Ski Alpin
20.12.2025 09:01
Jan Zabystran nach seinem Sieg in Gröden
Jan Zabystran nach seinem Sieg in Gröden(Bild: Christof Birbaumer)

Die Saslong in Gröden ist die größte Bühne für Überraschungen im Herren-Zirkus. Beim Super-G gab’s erstmals einen Tschechen-Sieg.

0 Kommentare

Wundertüte Gröden. Dort, wo noch immer der Liechtensteiner Markus Foser den Weltrekord für Siege mit hoher Startnummer hält (1993 mit der 66), spuckte der Sensations-Wurlitzer erneut ein kleines Ski-Wunder aus: Der Tscheche Jan Zabystran (27) holte im Super-G auf der Saslong nicht nur den ersten Weltcupsieg für sich, sondern auch den ersten Herren-Erfolg in der höchsten Skiklasse für seine Nation und schaffte ebenso die Männer-Premiere auf dem höchsten Treppchen für die ehemalige Vorarlberger Skimarke Kästle seit der Übernahme 2018 durch den Milliardär Tomas Nemec. Der im Zielraum übrigens völlig verzückt die Ski seines Lieblings versorgte. Ein Milliardär als Servicemann.

Jan Zabystran (r.) ließ sogar Marco Odermatt (l.) hinter sich.
Jan Zabystran (r.) ließ sogar Marco Odermatt (l.) hinter sich.(Bild: Christof Birbaumer)

Jan hatte mit Startnummer 29 die Fahrt von Marco Odermatt (Nummer 8) am Start im TV beobachtet und sich gedacht: „Das war ziemlich perfekt. Wenn ich im Ziel zwei Sekunden langsamer bin, ist das okay.“

Als ihn dann jubelnde Fans im Ziel empfingen, glaubte Zabystran an einen Top-10-Platz – erst als er sich umdrehte und erstmals in seiner Karriere das grüne Licht sah, wurde ihm die Sensation bewusst. „Guter Lauf“, lobte ihn dann noch Odermatt. „Und wenn das der beste Skifahrer der Welt zu dir sagt, ist das ziemlich nett“, grinste Jan.

„Saunetter Typ
Der Tscheche ist seit 2024 mit den deutschen Abfahrern unterwegs. Der Ex-Österreicher Romed Baumann schilderte den „Legionär“ als Bereicherung: „Er fährt brutal sauber Ski, ist ein toller, ruhiger Typ. Ein idealer Sparringpartner.“ Auch Daniel Hemetsberger kennt Jan von gemeinsamen Trainings: „Ein saunetter Typ, der supergeil Ski fährt. Ich hatte den schon auf der Liste.“

Daniel Hemetsberger gratulierte.
Daniel Hemetsberger gratulierte.(Bild: Christof Birbaumer)

Nur der Veranstalter war von der Sensation richtig überrascht: Für die Siegerehrung war keine tschechische Flagge zu finden, erst ein Zuschauer half aus der Bredouille.

Lesen Sie auch:
Jan Zabystran
Triumph im Super-G
Sensation in Gröden: Tscheche schreibt Geschichte!
19.12.2025
Operation unumgänglich
Knie verletzt! Saisonende für Riesentorlauf-Star
19.12.2025

Die Österreicher fuhren nach der Abfahrts-Pleite am Donnerstag (14. Stefan Babinsky) erneut am Podium vorbei, Hemetsberger landete als Bester auf Rang 7. Heute bei der klassischen Abfahrt (11.45) fährt 1133 Tage nach seinem Horror-Crash beim Training in Copper Max Franz wieder ein Weltcuprennen.

Porträt von Georg Fraisl
Georg Fraisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
250.649 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
127.446 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
125.111 mal gelesen
Mehr Ski Alpin
Zuschauer muss helfen
Für den Sensationssieger fand sich keine Flagge
Kurz nach Jobwechsel
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
Die FIS stellt klar:
„Das ist unverhandelbar und hat oberste Priorität“
Ski-Weltcup im Ticker
Abfahrt der Herren in Gröden ab 11.45 Uhr LIVE
Ski-Weltcup im Ticker
Abfahrt der Damen in Val d‘Isere ab 10.30 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf