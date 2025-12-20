Für den Sensationssieger fand sich keine Flagge

Wundertüte Gröden. Dort, wo noch immer der Liechtensteiner Markus Foser den Weltrekord für Siege mit hoher Startnummer hält (1993 mit der 66), spuckte der Sensations-Wurlitzer erneut ein kleines Ski-Wunder aus: Der Tscheche Jan Zabystran (27) holte im Super-G auf der Saslong nicht nur den ersten Weltcupsieg für sich, sondern auch den ersten Herren-Erfolg in der höchsten Skiklasse für seine Nation und schaffte ebenso die Männer-Premiere auf dem höchsten Treppchen für die ehemalige Vorarlberger Skimarke Kästle seit der Übernahme 2018 durch den Milliardär Tomas Nemec. Der im Zielraum übrigens völlig verzückt die Ski seines Lieblings versorgte. Ein Milliardär als Servicemann.