Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Helena (14) starb

Todeslenker (43) erschien nicht vor Gericht

Oberösterreich
20.12.2025 08:00
Einsatzkräfte konnten die 14-jährige Helena leider nicht mehr retten.
Einsatzkräfte konnten die 14-jährige Helena leider nicht mehr retten.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER)

Dem nepalesischen Berufskraftfahrer des kroatischen Holztransporters, der die Unfalltragödie auf der B 38 bei Vorderweißenbach ausgelöst haben soll, konnte die Prozessladung nicht zugestellt werden. Die Verhandlung wird daher frühestens im Frühjahr 2026 durchführbar sein. 

0 Kommentare

Die juristische Aufarbeitung des Horrorunfalls von Vorderweißenbach, bei dem die 14-jährige Schülerin Helena heuer im April ums Leben gekommen war, lässt weiter auf sich warten. Begründung: Eine für diese Woche im Bezirksgericht Rohrbach angesetzte Verhandlung konnte nicht durchgeführt werden. Der nepalesische Lenker, der den kroatischen Holztransporter gefahren hatte, war zum Prozesstermin nicht erschienen.

Gedenkkreuz für die getötete Schülerin an der Unfallstelle.
Gedenkkreuz für die getötete Schülerin an der Unfallstelle.(Bild: Jürgen Pachner)

Fahrlässige Tötung
Dem 43-Jährigen, der sich wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr verantworten soll, hatte die gerichtliche Ladung – trotz mehrerer Versuche – im Vorfeld offenbar nicht zugestellt werden können. „Die Verhandlung musste verlegt werden, sie wird am 23. März des kommenden Jahres neu angesetzt“, bestätigt Paul Tumfart, Sprecher des Landesgerichts Linz.

Lesen Sie auch:
In der hängenden S-Kurve, in der Ende April das Unglück geschehen war, soll nun eine Sperrlinie ...
Nach Unfalldrama
Helenas (14) Todeskurve wird ein wenig entschärft
23.11.2025

Bei dem Unfall am 25. April war – wie berichtet – der bergabfahrende Lkw-Anhänger in einer hängenden S-Kurve der B 38 (Böhmerwaldstraße) auf regennasser Fahrbahn durch Aquaplaning ins Schleudern geraten.

Nur Lkw-Lenker blieb unverletzt
Das Heck des Gefährts prallte gegen einen bergauffahrenden Pkw, in dem fünf Menschen saßen. Helena G. (14) aus Aigen-Schlägl war sofort tot. Die anderen Insassen überlebten den Crash, erlitten teils schwere Verletzungen. Der Nepalese blieb beim Unfall als einziger unverletzt.

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
250.649 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
127.446 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
125.111 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Gerüchte um Top-Job
„Flucht“ nach Oberösterreich? Das sagt LGA-Chefin
Erst im Mai eröffnet
Hauptgesellschafter von Campingresort ist pleite
Helena (14) starb
Todeslenker (43) erschien nicht vor Gericht
Gmundner Esplanade
Verdächtiger schweigt nach verheerender Zündelei
Krone Plus Logo
Ins Leben zurückgeholt
Herzinfarkt mit 14 – heute hat er nur einen Wunsch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf