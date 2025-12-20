Todeslenker (43) erschien nicht vor Gericht

Die juristische Aufarbeitung des Horrorunfalls von Vorderweißenbach, bei dem die 14-jährige Schülerin Helena heuer im April ums Leben gekommen war, lässt weiter auf sich warten. Begründung: Eine für diese Woche im Bezirksgericht Rohrbach angesetzte Verhandlung konnte nicht durchgeführt werden. Der nepalesische Lenker, der den kroatischen Holztransporter gefahren hatte, war zum Prozesstermin nicht erschienen.