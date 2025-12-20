Streit um U-Ausschuss noch vor dem Start

Freiheitliche wissen von Strobl-Ankündigung nichts

ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl kündigte daher an, eine Erweiterung des Beweisbeschlusses zu beantragen – gemeinsam mit der FPÖ. Bei den Freiheitlichen stößt dies nach dem Rückzug von Klubchef Norbert Hofer aber auf Widerspruch. Landesparteiobmann Alexander Petschnig erklärte, es habe weder mit Strobl noch mit dem U-Ausschuss-Team der FPÖ Gespräche darüber gegeben.