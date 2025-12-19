TikTok in den USA zum Schnäppchenpreis verkauft

Trump bewahrte TikTok vor Aus in den USA

Da der bisherige TikTok-Mutterkonzern Bytedance seine Zentrale in Peking hat, hing die Zukunft der App in den USA seit Monaten in der Schwebe. Unter anderem wurde befürchtet, dass chinesische Behörden sich Zugang zu Daten von Amerikanern verschaffen könnten. TikTok und Bytedance bestritten das. Das US-Geschäft hätte nach einem im vergangenen Jahr beschlossenen Gesetz eigentlich bis zum 19. Jänner 2025 von Bytedance abgetrennt werden müssen – oder die App in den USA vom Netz gehen.