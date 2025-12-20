Hauptgesellschafter von Campingresort ist pleite

Zwei Gesellschafter

Am Freitag folgte der nächste Paukenschlag. Über das Bauunternehmen „Fortuna GmbH“ wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Weitere Details wurden noch nicht veröffentlicht. Die Firma ist auch 55-prozentiger Gesellschafter der Campingresort Hinterstoder GmbH. Fortuna-Boss Alexander Waltner wird als Geschäftsführer des Campingresorts geführt. Nach außen hin hat stets der zweite Geschäftsführer und 45-prozentige Gesellschafter, Christian Schrems, den Campingplatz vertreten. Er war gestern telefonisch für die „Krone“ nicht erreichbar. Laut Homepage war das Campingresorts zuletzt von Ende November bis Mitte Dezember wegen eines Betriebsurlaubs geschlossen.