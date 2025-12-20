Vorteilswelt
Erst im Mai eröffnet

Hauptgesellschafter von Campingresort ist pleite

Oberösterreich
20.12.2025 09:00
Der Mehrheitsgesellschafter des Campingresort in Hinterstoder schlitterte in ein ...
Der Mehrheitsgesellschafter des Campingresort in Hinterstoder schlitterte in ein Konkursverfahren.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Nächster Paukenschlag in Hinterstoder. Während die Gerichte noch die Rechtmäßigkeit des Baubescheids für das Campingsresort prüfen, schlittere der Mehrheitsgesellschafter in ein Konkursverfahren. Auch das Tochterunternehmen steckt in Zahlungsschwierigkeiten. Dieses hätte in Steyr 60 Wohnungen errichten sollen. 

Auch sieben Monate nach der Eröffnung haben sich die Turbulenzen rund um das Campingresort in Hinterstoder nicht gelegt. Wie berichtet, entscheiden die Gerichte über die Rechtmäßigkeit der Baubewilligung und Widmung für das um neun Millionen Euro errichtete Tourismusprojekt am Areal der ehemaligen Peham-Villa.

Zwei Gesellschafter
Am Freitag folgte der nächste Paukenschlag. Über das Bauunternehmen „Fortuna GmbH“ wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Weitere Details wurden noch nicht veröffentlicht. Die Firma ist auch 55-prozentiger Gesellschafter der Campingresort Hinterstoder GmbH. Fortuna-Boss Alexander Waltner wird als Geschäftsführer des Campingresorts geführt. Nach außen hin hat stets der zweite Geschäftsführer und 45-prozentige Gesellschafter, Christian Schrems, den Campingplatz vertreten. Er war gestern telefonisch für die „Krone“ nicht erreichbar. Laut Homepage war das Campingresorts zuletzt von Ende November bis Mitte Dezember wegen eines Betriebsurlaubs geschlossen.

Lesen Sie auch:
Über die Zukunft des Campingresorts in Hinterstoder entscheidet der Verfassungsgerichtshof.
Spekulation um Abriss
Am Camping-Resort wird wieder einmal gerüttelt
06.12.2025

Die Fortuna-Pleite sorgt nicht nur in Hinterstoder für Aufregung. Auch in Steyr hängen dunkle Wolken über einem Wohnbauprojekt. Das Fortuna-Tochterunternehmen „Himmlitzer Au Immobilien GmbH“ schlitterte ebenfalls in ein Konkursverfahren. Sie hätte den Wohnpark Unterhimmlerstraße mit 60 Wohnungen errichten sollen. Das Bauende war eigentlich schon für das Jahr 2024 geplant. „Daraus wird wohl nichts. Bis dato wurde nur das alte Gebäude abgerissen“, zeigt sich der Steyrer Bürgermeister Markus Vogl (SP) von der Pleite überrascht. 

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
