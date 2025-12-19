„FIFA“ kehrt zur Fußball-WM zurück – auf Netflix!

Laut einer Netflix-Mitteilung sollen Kunden des Streaming-Dienstes mit der „neu gestalteten“ Fußballsimulation „die Emotionen und die Dramatik des Turniers in ihrer reinsten und mitreißendsten Form erleben - in einem Format, das schnell zu erlernen, spannend zu meistern und für jeden geeignet ist.“ Außerdem könne man alleine oder online mit Freunden spielen: „Alles, was man braucht, ist Netflix und das Smartphone.“