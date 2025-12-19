„FIFA“ kehrt zur Fußball-WM zurück – auf Netflix!

Nach den Verwerfungen zwischen Electronic Arts und dem Weltfußballverband soll das „beliebteste Spiel der Welt“ rechtzeitig zur Fußball-WM im kommenden Jahr wieder auferstehen: „FIFA“. Entwickelt wird der Titel von Delphi Interactive („007 First Light“), als Publisher tritt überraschenderweise Netflix in Erscheinung.
Laut einer Netflix-Mitteilung sollen Kunden des Streaming-Dienstes mit der „neu gestalteten“ Fußballsimulation „die Emotionen und die Dramatik des Turniers in ihrer reinsten und mitreißendsten Form erleben - in einem Format, das schnell zu erlernen, spannend zu meistern und für jeden geeignet ist.“ Außerdem könne man alleine oder online mit Freunden spielen: „Alles, was man braucht, ist Netflix und das Smartphone.“
Mit der Komplexität bisheriger „FIFA“-Spiele aus dem Hause Electronic Arts dürfte das neue „FIFA“ demnach nur wenig gemein haben. „Wir wollen den Fußball zu seinen Wurzeln zurückführen – mit einem Spiel, das jeder per Knopfdruck spielen kann“, ließ denn auch Alain Tascan, Präsident der Spieleabteilung bei Netflix, wissen.
„Genre neu definieren“
FIFA-Präsident Gianni Infantino bezeichnete die Kooperation mit Neftlix als wichtigen „Meilenstein im Engagement der FIFA für Innovationen im Bereich der Fußballspiele. Wir wollen Milliarden von Fußballfans aller Altersgruppen weltweit erreichen und das Genre der Simulationsspiele neu definieren. Unser überarbeitetes Spiel markiert den Beginn einer neuen Ära des digitalen Fußballs.“
Das neue „FIFA“ wird demnach Teil des Spieleangebots, „das Netflix-Mitglieder direkt auf ihren Fernsehern neben ihren Lieblingsserien und -filmen finden und mit ihrem Smartphone als Controller steuern können“. Ob es zu einem späteren Zeitpunkt auch seinen Weg auf PC und Konsolen finden wird, ist derzeit nicht bekannt. Weitere Details sollen 2026 folgen.
„Fußball ist die größte Leidenschaft der Welt“, wird Casper Daugaard, Gründer und CEO von Delphi Interactive, in der Mitteilung zitiert. „Als lebenslange ,FIFA’-Fans fühlen wir uns geehrt, die nächste Generation mitzugestalten und die Zukunft der Reihe neu zu erfinden. Unsere Mission ist einfach: Wir wollen ,FIFA’ zum unterhaltsamsten, zugänglichsten und globalsten Fußballspiel aller Zeiten machen.“
