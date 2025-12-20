„Brauchen sehr wohl neue Seilbahnanlagen in Tirol“

„Wir dürfen nicht nur schwarz-weiß denken“

Wie dieses große Ganze aussieht, erklärt Gerber so: „Mir ist die Freizeitwirtschaft genauso wichtig wie alle anderen Wirtschaftszweige. Wirtschaft ist das Einzige, das Wohlstand nachhaltig erzeugen kann. In einer wirtschaftlich schwachen Ära ist ein funktionierender Tourismus aber auch besonders wichtig. Da braucht es auch Weiterentwicklung. Wenn ich dann in der ,Krone’ lese, dass wir in der Höhe keine neuen Anlagen und Beschneiungssysteme brauchen, frage ich mich, wo wir sie sonst brauchen. Im Tal werden wir nicht mehr viel bauen.“