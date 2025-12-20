Zoff mit Kovac und Kehl: Wirbel um Karim Adeyemi!

Wirbel in der BVB-Kabine! Karim Adeyemi ist bei Dortmunds Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend mit Trainer Niko Kovac und Sportdirektor Sebastian Kehl aneinandergeraten. Der Grund: die frühe Auswechslung des ehemaligen Salzburgers ...
Dortmund lag bereits mit 1:0 in Führung, als sich Adeyemi und Gladbachs Kevin Diks ein wildes Wortgefecht lieferten. Auch Schiedsrichter Sven Jablonski hatte der DFB-Teamspieler die eine oder andere Nettigkeit auszurichten – für Kovac zu viel des Guten, er nahm den Flügelstürmer in der 60. Minute vom Platz.
Mit dieser Entscheidung war Adeyemi überhaupt nicht einverstanden, frustriert und stinksauer machte sich der 23-Jährige auf den Weg in die Kabine, wo er jedoch von Kehl aufgehalten wurde. Kurz darauf nahm Adeyemi trotzig auf der Ersatzbank Platz.
„Er wird dafür eine Strafe kriegen“
Nach der Partie klärte Kehl bei Sky auf: „Ich habe ihm gesagt: Er geht nicht in die Kabine, er setzt sich da hin. Und ehrlich gesagt war die Auswechslung total berechtigt. Karim hat kein gutes Spiel gemacht. Und über die Szene wird zu reden sein, er wird dafür eine Strafe kriegen. Weil wir das Thema in den letzten Wochen sehr intensiv mit der Mannschaft besprochen haben. Die Reaktion will ich nicht sehen, die will der Trainer nicht sehen, die will keiner sehen. Das gehört sich nicht und das weiß auch Karim.“ Spieler hätten nun einmal die Entscheidungen ihres Trainers zu akzeptieren, so der Sportdirektor weiter. „Dass ein Spieler unzufrieden ist, kann er am Ende in der Kabine kundtun und kann am nächsten Tag im Training Gas geben. Aber wir wollen diese Reaktion nicht sehen und deswegen wird er dafür eine Geldstrafe kriegen.“
Auch Kovac selbst steht zu seiner Entscheidung. „Ich halte diese Entscheidung für richtig. Wenn Karim sich das Spiel noch einmal anschaut, wird er sehen, dass es eines seiner schwächeren war. Das gehört auch dazu. Das muss er lernen“, meinte der Coach nach dem 2:0 gegen die „Fohlen“.
