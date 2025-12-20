So schützt man sich zu Weihnachten vor Ratenfalle

In der Weihnachtszeit wird verstärkt mit Angeboten für den „Kauf auf Raten“ geworben. Aus Sicht der Händler ist dies auch nachvollziehbar, wird dadurch schlicht und einfach mehr Umsatz gemacht. Es kaufen dann nämlich auch jene Kunden Dinge, die sie sich eigentlich gar nicht leisten können bzw. wo sie das Geld dafür gar nicht im Börsel haben.