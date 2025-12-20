Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gerüchte um Top-Job

„Flucht“ nach Oberösterreich? Das sagt LGA-Chefin

Niederösterreich
20.12.2025 09:00
Gesundheitsmanagerin Elisabeht Bräutigam räumt mit Gerüchten über eine Berufswechsel und die ...
Gesundheitsmanagerin Elisabeht Bräutigam räumt mit Gerüchten über eine Berufswechsel und die Rückkehr nach Oberösterreich auf.(Bild: Imre Antal)

Weil der Vorsitzende der OÖ-Gesundheitsholding geht, wird Elisabeth Bräutigam von der NÖ-Gesundheitsagentur als Nachfolgerin gehandelt. Mit der „Krone“ sprach die Vorständin des Spitalsbetreibers darüber, was wirklich Sache ist.

0 Kommentare

Sie wechselte erst im September 2024 vom Ordensklinikum Linz zur NÖ-Landesgesundheitsagentur (LGA). Zuständig für Medizin und Pflege, bekleidet Elisabeth Bräutigam als erste und einzige Medizinerin einen Vorstandsposten beim Spitalsbetreiber.

Lesen Sie auch:
„Müssen gemeinsam mit dem niedergelassenen Bereich ausbilden“, sagt LGA-Chefin Elisabeth ...
Guter Plan ist nötig
Ärzteausbildung soll das Gesundheitssystem sichern
18.12.2025

„Flucht-Gerüchte“ ...
Nicht nur in ihrer Heimat tauchen nun immer mehr „Flucht-Gerüchte“ über die Oberösterreicherin auf: Sie werde die LGA verlassen und heimkehren. Denn beim Pendant in Linz, der OÖ-Gesundheitsholding (OÖG), wirft Boss Franz Harnoncourt das Handtuch und die Suche nach einem Nachfolger – oder einer Nachfolgerin – soll bald abgeschlossen sein. Befeuert wird das Gerücht, weil die Pläne für den größten Umbau des Gesundheitswesens in der Geschichte des Landes viel Kritik ausgelöst haben. Dass auch Spitalslandesrat Ludwig Schleritzko die Politbühne komplett verlassen hat, mittlerweile nur mehr eine von vier Landesrät(inn)en, deren Ressorts am Gesundheitspakt 2040+ mitgewirkt haben, noch im Amt ist, verstärkt die Spekulationen.

Zitat Icon

Ich hab’ die Verantwortung übernommen und bleibe daher auch! In Oberösterreich habe ich mich nicht beworben, und ich werde mich auch nicht bewerben.

LGA-Chefin Elisabeth Bräutigam

Bild: Imre Antal

Gekommen, um zu bleiben
„Ich habe die Verantwortung übernommen und ich bleibe auch“, räumt Bräutigam im „Krone“-Gespräch mit allen Gerüchten auf. Richtig sei, dass sie noch in Oberösterreich lebe, weil sie ihren Sohn (13) nicht aus der Schule herausreißen will, wo er sich sehr wohlfühle. Warum sie immer wieder als Favoritin für den Top-Job in Oberösterreich genannt wird? „Im Rahmen des Pandemiemanagements bin ich dort bekannt geworden.“ Zudem gibt es wenige Personen, die über eine derart umfangreiche Ausbildung verfügen. „Der Job in OÖ wäre spannend, aber die Aufgabe in NÖ ist hochspannend“, stellt Bräutigam klar.

Porträt von René Denk
René Denk
Porträt von Robert Loy
Robert Loy
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
250.649 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
127.446 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
125.111 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf