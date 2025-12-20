„Flucht“ nach Oberösterreich? Das sagt LGA-Chefin

„Flucht-Gerüchte“ ...

Nicht nur in ihrer Heimat tauchen nun immer mehr „Flucht-Gerüchte“ über die Oberösterreicherin auf: Sie werde die LGA verlassen und heimkehren. Denn beim Pendant in Linz, der OÖ-Gesundheitsholding (OÖG), wirft Boss Franz Harnoncourt das Handtuch und die Suche nach einem Nachfolger – oder einer Nachfolgerin – soll bald abgeschlossen sein. Befeuert wird das Gerücht, weil die Pläne für den größten Umbau des Gesundheitswesens in der Geschichte des Landes viel Kritik ausgelöst haben. Dass auch Spitalslandesrat Ludwig Schleritzko die Politbühne komplett verlassen hat, mittlerweile nur mehr eine von vier Landesrät(inn)en, deren Ressorts am Gesundheitspakt 2040+ mitgewirkt haben, noch im Amt ist, verstärkt die Spekulationen.