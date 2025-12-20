„Flucht“ nach Oberösterreich? Das sagt LGA-Chefin

Weil der Vorsitzende der OÖ-Gesundheitsholding geht, wird Elisabeth Bräutigam von der NÖ-Gesundheitsagentur als Nachfolgerin gehandelt. Mit der „Krone“ sprach die Vorständin des Spitalsbetreibers darüber, was wirklich Sache ist.
Sie wechselte erst im September 2024 vom Ordensklinikum Linz zur NÖ-Landesgesundheitsagentur (LGA). Zuständig für Medizin und Pflege, bekleidet Elisabeth Bräutigam als erste und einzige Medizinerin einen Vorstandsposten beim Spitalsbetreiber.
„Flucht-Gerüchte“ ...
Nicht nur in ihrer Heimat tauchen nun immer mehr „Flucht-Gerüchte“ über die Oberösterreicherin auf: Sie werde die LGA verlassen und heimkehren. Denn beim Pendant in Linz, der OÖ-Gesundheitsholding (OÖG), wirft Boss Franz Harnoncourt das Handtuch und die Suche nach einem Nachfolger – oder einer Nachfolgerin – soll bald abgeschlossen sein. Befeuert wird das Gerücht, weil die Pläne für den größten Umbau des Gesundheitswesens in der Geschichte des Landes viel Kritik ausgelöst haben. Dass auch Spitalslandesrat Ludwig Schleritzko die Politbühne komplett verlassen hat, mittlerweile nur mehr eine von vier Landesrät(inn)en, deren Ressorts am Gesundheitspakt 2040+ mitgewirkt haben, noch im Amt ist, verstärkt die Spekulationen.
Ich hab’ die Verantwortung übernommen und bleibe daher auch! In Oberösterreich habe ich mich nicht beworben, und ich werde mich auch nicht bewerben.
LGA-Chefin Elisabeth Bräutigam
Bild: Imre Antal
Gekommen, um zu bleiben
„Ich habe die Verantwortung übernommen und ich bleibe auch“, räumt Bräutigam im „Krone“-Gespräch mit allen Gerüchten auf. Richtig sei, dass sie noch in Oberösterreich lebe, weil sie ihren Sohn (13) nicht aus der Schule herausreißen will, wo er sich sehr wohlfühle. Warum sie immer wieder als Favoritin für den Top-Job in Oberösterreich genannt wird? „Im Rahmen des Pandemiemanagements bin ich dort bekannt geworden.“ Zudem gibt es wenige Personen, die über eine derart umfangreiche Ausbildung verfügen. „Der Job in OÖ wäre spannend, aber die Aufgabe in NÖ ist hochspannend“, stellt Bräutigam klar.
