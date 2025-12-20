Wer ist „Mister X“ in Austrias Millionendeal?

Ruhige Tage in der Weihnachtszeit, daran ist bei der Austria auch in der Winterpause noch lange nicht zu denken. Abseits vom Rasen kommt Violett nicht zur Ruhe. Ein nordamerikanisches Konsortium soll bereit sein, die Anteile der Viola Investment GmbH (49,9 Prozent) für 17 Millionen Euro zu kaufen. Innerhalb der Viola Invest sind ja 40 Prozent im Besitz der Gruppe WTF um Ex-Sportvorstand Jürgen Werner. Ex-Spielerberater Josko Rokov hat den möglichen Millionendeal eingefädelt, soll einen potenziellen Käufer an der Angel haben. Klingt für die Investoren im ersten Moment interessant, doch der Kroate lässt dabei die wichtigste Frage offen: Wer will die Anteile überhaupt übernehmen? Einen Namen des Investors nannte Rokov bis jetzt noch nicht. Was Veilchen-Investoren sauer aufstößt, weil sie ihre jeweiligen Anteile gar nicht verkaufen wollen, dazu die Angaben des Deals viel zu unseriös seien und viel zu wenig Aussagekraft hätten.