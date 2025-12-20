Kino & Streaming

Avatar – Hype & Kate Winslet über Nepo-Babies

Watchlist Clips
20.12.2025 09:00
0 Kommentare

„Avatar“ ist endlich wieder zurück! Pandora lockt Millionen Fans ins Kino und der Hype ist riesig. Parallel sorgt Kate Winslet für Schlagzeilen: Sie spricht über das Regie-Debüt ihres Sohnes und feuert erneut die Debatte um Nepo-Babys an. Das und vieles mehr, diese Woche bei Watchlist. 

Weitere Videos
Avatar ist zurück
James Cameron macht das Unmögliche erneut möglich
Adabei-TV Clips
Was wurde aus ...
„Charmed – Zauberhafte Hexen“-Star Brian Krause
Watchlist Clips
Emily Cox im krone.tv-Interview
„Medicus“-Star im Talk
Emily Cox: Baby-Überraschung kurz vor Dreh!
Watchlist Clips
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf