Avatar – Hype & Kate Winslet über Nepo-Babies

„Avatar“ ist endlich wieder zurück! Pandora lockt Millionen Fans ins Kino und der Hype ist riesig. Parallel sorgt Kate Winslet für Schlagzeilen: Sie spricht über das Regie-Debüt ihres Sohnes und feuert erneut die Debatte um Nepo-Babys an. Das und vieles mehr, diese Woche bei Watchlist.