Knock-out! Anthony Joshua schickt Paul zu Boden

Anthony Joshua hat das Box-Spektakel gegen Jake Paul gewonnen. Der Brite schickte den US-amerikanischen Influencer in der sechsten Runde zu Boden.
Joshua wurde seiner klaren Favoritenrolle gerecht, die Überraschung blieb in Miami aus. Wiederhol war Paul zu Boden gegangen, ehe der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Nägel mit Köpfen machte und seinen Gegner in der sechsten Runde mit einer Rechten ans Kinn final zu Boden schickte.
„Länger gedauert als erwartet“
„Es war nicht die beste Leistung, aber das Ziel war es, Jake Paul zu erwischen, ihn festzunageln und ihm wehzutun. Es hat etwas länger gedauert als erwartet, aber die Rechte hat schließlich ihr Ziel gefunden“, meinte Joshua, der für den Kampf über 30 Millionen US-Dollar kassiert haben soll, über den Sieg gegen den 28-Jährigen.
Für den 36-jährigen Briten war es der 29. Sieg im 33. Profikampf, mit dem Ausrufezeichen gegen Paul hofft „AJ“ nun, ein letztes Mal um einen Weltmeister-Gürtel kämpfen zu dürfen. Zuvor möchte er jedoch noch gegen Landsmann Tyson Fury in den Ring steigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.