Knock-out! Anthony Joshua schickt Paul zu Boden

„Länger gedauert als erwartet“

„Es war nicht die beste Leistung, aber das Ziel war es, Jake Paul zu erwischen, ihn festzunageln und ihm wehzutun. Es hat etwas länger gedauert als erwartet, aber die Rechte hat schließlich ihr Ziel gefunden“, meinte Joshua, der für den Kampf über 30 Millionen US-Dollar kassiert haben soll, über den Sieg gegen den 28-Jährigen.