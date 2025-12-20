Vorteilswelt
In Runde sechs

Knock-out! Anthony Joshua schickt Paul zu Boden

Sport-Mix
20.12.2025 07:13
In der sechsten Runde war für Jake Paul Schluss ...
In der sechsten Runde war für Jake Paul Schluss ...(Bild: AFP/LEONARDO FERNANDEZ)

Anthony Joshua hat das Box-Spektakel gegen Jake Paul gewonnen. Der Brite schickte den US-amerikanischen Influencer in der sechsten Runde zu Boden.

Joshua wurde seiner klaren Favoritenrolle gerecht, die Überraschung blieb in Miami aus. Wiederhol war Paul zu Boden gegangen, ehe der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Nägel mit Köpfen machte und seinen Gegner in der sechsten Runde mit einer Rechten ans Kinn final zu Boden schickte.

„Länger gedauert als erwartet“
„Es war nicht die beste Leistung, aber das Ziel war es, Jake Paul zu erwischen, ihn festzunageln und ihm wehzutun. Es hat etwas länger gedauert als erwartet, aber die Rechte hat schließlich ihr Ziel gefunden“, meinte Joshua, der für den Kampf über 30 Millionen US-Dollar kassiert haben soll, über den Sieg gegen den 28-Jährigen.

Für den 36-jährigen Briten war es der 29. Sieg im 33. Profikampf, mit dem Ausrufezeichen gegen Paul hofft „AJ“ nun, ein letztes Mal um einen Weltmeister-Gürtel kämpfen zu dürfen. Zuvor möchte er jedoch noch gegen Landsmann Tyson Fury in den Ring steigen. 

In Runde sechs
