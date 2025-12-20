Vorweihnachtlicher Zoff trübt festliche Stimmung

Die blutigen Tage des Terrors im Herzen von Wien
Nach dem Landesrechnungshofbericht zur Einhebung der Verwaltungsstrafen in den Kärntner Bezirkshauptmannschaften gehen die Wogen hoch. Dafür kann Parteichef und Landesvize Martin Gruber einen Erfolg feiern.
Eigentlich sieht es der Kärntner Landesrechnungshof nicht so gerne, wenn Berichte vor dem Veröffentlichungsdatum ans Tageslicht kommen. Und doch passiert es immer wieder – so auch bei der Überprüfung der Einhebung von Verwaltungsstrafen in den einzelnen Bezirkshauptmannschaften.
