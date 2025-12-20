Am Geburtstag jagt Kylian Mbappe Ronaldos Rekord

Nur ein Tor fehlt Geburtstagskind Kylian Mbappe, um die Jahres-Bestmarke von Cristiano Ronaldo zu erreichen. Bereits heute könnte der Franzose die Klub-Legende einholen ...
Gleich sein erstes volles Kalenderjahr bei Real Madrid kann Kylian Mbappe heute damit beschließen, einen Rekord von Vereinsikone Cristiano Ronaldo zu brechen. Der Portugiese erzielte in seinem trefferreichsten Jahr 2013 nämlich 59 Tore für die „Königlichen“. Mbappe hält vor dem heutigen Ligaspiel gegen den FC Sevilla bei 58.
„Möchte meinen eigenen Weg gehen“
Der Franzose hält allerdings nicht viel von einem Vergleich. „Er war neun Jahre hier, ich bin es erst seit eineinhalb Jahren“, versetzte Mbappe. „Ich möchte meinen eigenen Weg gehen, nicht mit seinen Leistungen verglichen werden. Aber allein schon mit Cristiano in einem Atemzug genannt zu werden, ist eine Ehre.“
Man kann aber mutmaßen, dass dieser Rekord im Hinterkopf eine mögliche Rolle spielte, warum Mbappe zuletzt in der Copa del Rey auch gegen den Viertligisten Talavera zum Einsatz kam (und Real mit zwei Toren beim 3:2 eine mögliche Blamage ersparte).
Dass Mbappe den Rekord zumindest einstellt, ist nicht unwahrscheinlich. Er traf in fünf seiner letzten sechs Spiele, blieb nur in sechs von 23 Saisonpartien ohne Torerfolg. Und seine Teamkollegen wollen ihn heute sicher mit dem Rekord beschenken. Der Franzose feiert heute seinen 27. Geburtstag.
