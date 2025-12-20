Am Geburtstag jagt Kylian Mbappe Ronaldos Rekord

„Möchte meinen eigenen Weg gehen“

Der Franzose hält allerdings nicht viel von einem Vergleich. „Er war neun Jahre hier, ich bin es erst seit eineinhalb Jahren“, versetzte Mbappe. „Ich möchte meinen eigenen Weg gehen, nicht mit seinen Leistungen verglichen werden. Aber allein schon mit Cristiano in einem Atemzug genannt zu werden, ist eine Ehre.“