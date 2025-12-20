Die blutigen Tage des Terrors im Herzen von Wien

Es ist Sonntag, der 21. Dezember 1975. Schnee liegt allenthalben in der Wiener Innenstadt. Die Luft ist kalt und klar. Kurz vor 11.30 Uhr steigen fünf Männer und eine Frau in eine Straßenbahn der Linie 71. Sie tragen schwere Adidas-Sporttaschen, vollgestopft mit zwei Maschinengewehren, acht Pistolen, einem Revolver, mehreren Granaten sowie 20 Kilo Sprengstoff.