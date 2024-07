Gefährlicher Fehler: Rückruf für 1,8 Mio. Teslas

Anders als bei den meisten anderen Autos ist die Fronthaube bei Tesla nicht zusätzlich gesichert. Normalerweise zieht man im Innenraum an einem Hebel und muss dann zum Öffnen der Haube eine weitere Verriegelung an der Haube ertasten und zur Seite schieben. Oder (wie etwa bei BMW) man muss zweimal am Hebel ziehen, damit die Frontklappe tatsächlich entriegelt ist.