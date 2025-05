So wacht Toyota jetzt aus dem Elektro-Schlaf auf

Der Antrieb stammt vom bZ4X, bietet in der Spitze ebenfalls 252 kW/343 PS. Weil die Batterie eine Spur größer ist und die Karosserie ein wenig windschnittiger ausfällt, kommt der C-HR+ mit einer Batterieladung etwas weiter: Rund 600 Kilometer sollen es in der Long-Range-Variante werden, zirka 30 mehr als beim großen Bruder. Geladen wird in beiden Modellen mit bis zu 150 kW am Schnelllader, an der Wallbox sind standardmäßig 11 kW möglich, in den Top-Varianten auch 22 kW. Unklar ist noch, welche Preise Toyota für den C-HR+ aufrufen wird. Ein Start im Bereich von 35.000 Euro scheint realistisch.