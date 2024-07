Tesla Model Y: Unterwegs mit neuer Maxi-Reichweite

Das neue Model Y im Alltag

Tatsächlich fällt auf, wie sparsam das Model Y ist. Zwar müsste man sich wohl sehr zurückhalten, um in die Nähe der WLTP-Reichweite zu kommen, aber ein Bordcomputer-Durchschnitt von rund 17 kWh auf 100 Kilometer inklusive hohem Autobahnanteil mit Geschwindigkeiten zwischen 130 und 140 km/h laut Tacho sind wirklich bemerkenswert. Wir sprechen hier von einem (laut Zulassungsschein) 1909 kg schweren SUV im Format eines BMW iX3, 4,75 Meter lang, das auch noch deutlich mehr Platz bietet. Fährt man einen vollen Akku komplett leer, sollten an die 450 Kilometer am Trip-Counter stehen.