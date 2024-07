Alfa Romeo Giulia GT: Elektrisch und sauteuer

Wer lieber einen Verbrenner will, kann den – ohne NoVA gerechnet – gleich teuren GT Super wählen, der einen wahlweise 550 PS oder 750 PS starken 2,9-Liter-V6-Benziner bekommt, der allein die Hinterachse antreibt. In diesem Fall soll ein Sprint auf 100 km/h in 3,2 Sekunden möglich sein.