Paragleiter stirbt bei Startversuch im Drautal

Der 60-Jährige plante am Freitagnachmittag mit seinem Gleitschirm vom Berg ins Drautal zu fliegen. Nach den Vorbereitungen für den Start soll der Urlauber auf den perfekten Zeitpunkt für den Abflug gewartet haben. „Währenddessen dürfte eine Windhose den am Boden ausgelegten Gleitschirm erfasst und den Piloten in die Höhe gewirbelt haben“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.