Von Windhose erfasst

Paragleiter stirbt bei Startversuch im Drautal

Kärnten
22.08.2025 20:18
Der Rettungshubschrauber C7 stand im Einsatz (Symbolbild).
Der Rettungshubschrauber C7 stand im Einsatz (Symbolbild).(Bild: Philipp Brunner)

Tödlich endete ein Gleitschirmflug für einen deutschen Urlauber in Berg in Drautal. Nach dem Absturz versuchten Rettungsmannschaften den Verunfallten noch zu reanimieren – vergeblich.

Der 60-Jährige plante am Freitagnachmittag mit seinem Gleitschirm vom Berg ins Drautal zu fliegen. Nach den Vorbereitungen für den Start soll der Urlauber auf den perfekten Zeitpunkt für den Abflug gewartet haben. „Währenddessen dürfte eine Windhose den am Boden ausgelegten Gleitschirm erfasst und den Piloten in die Höhe gewirbelt haben“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

Pilot stürzte über steiles Gelände
Nachdem der Deutsche in die Luft gewirbelt wurde, fiel er mit eingeklappten Gleitschirm in Richtung Tal und kam zirka 30 Meter unter dem Startplatz im steilen Gelände zum Liegen.

Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Der Notarzt des Rettungshubschraubers C7 aus Lienz und ein Team des Roten Kreuzes aus Greifenburg versuchten den Verunfallten zu reanimieren. Doch die Anstrengungen blieben erfolglos. Der Notarzt musste den 60-Jährigen noch an der Absturzstelle für tot erklären.

Neben dem Rettungshubschrauber und dem Roten Kreuz standen auch die Bergrettung und die Polizei im Einsatz

Kärnten

Folgen Sie uns auf