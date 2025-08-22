15 Millionen! Marco Rossi erhält neuen NHL-Vertrag

Dauerbrenner in vergangenen beiden Saisonen

In 185 Karrierespielen während vier Saisonen brachte es Rossi auf 45 Tore und 56 Assists. Er ist der dritte Österreicher neben Thomas Vanek (11 Mal) und Michael Grabner (4 Mal), der auf mehrere Saisonen mit 20 oder mehr Saisontoren verweisen kann. In den vergangenen beiden Saisonen verpasste er keines der 82 Spiele in der Regular Season. Rossi war 2020 in der 1. Runde gedraftet worden, hatte in der gesamten Saison 2020/21 aufgrund von Nachwirkungen einer Coronainfektion aber nicht spielen können.