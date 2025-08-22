„Wir sind keine Legenden, sind nur Überlebende“

„Vor der Show gibt‘s keinen Alkohol“

Was bei Leony ohnehin vorprogrammiert war. Und die Bayerin dankte es mit ihren größten Hits. „Ich komme so gerne nach Oberösterreich, hier sind die besten Fans, hier spiele ich am liebsten. Die Leute haben einfach immer Bock“, so die 28-Jährige. Die – obwohl schon ein Star – gar keine Extrawünsche im Backstagebereich hatte. „Vor der Show gibt’s keinen Alkohol, danach maximal ein Schlückchen Prosecco.“