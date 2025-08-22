Vorteilswelt
Backstage-Geflüster

„Wir sind keine Legenden, sind nur Überlebende“

Oberösterreich
22.08.2025 20:17
Legenden oder lediglich Überlebende? Nazareth-Bassist Pete Agnew (Mi.) und seine Kollegen mit ...
Legenden oder lediglich Überlebende? Nazareth-Bassist Pete Agnew (Mi.) und seine Kollegen mit britischem Humor.(Bild: Wenzel Markus)

Am Linzer „Krone“-Fest gaben sich am ersten Tag die Stars die Klinke in die Hand. Die „Krone“ durfte vor den Auftritten Mäuschen spielen und schaute Backstage vorbei. Dabei übte sich Nazareth in Bescheidenheit. Auch für Leony gab’s keine Extrawürste.

0 Kommentare

Der eine kam mit dem Rad, die beiden anderen mit den Öffis. Die Krautschädl-Buam zeigten sich ganz vorbildlich. „Dafür bin ich a bissl verschwitzt, weil ich mit dem Bike von der Arbeit in Linz gekommen bin. Aber bei der Probe ist es egal“, scherzte „Mölgie“, der sich vor seinem Auftritt beim Linzer „Krone“-Fest mit seinen Kollegen ein Gläschen Schampus gönnte.

Die Krautschädl-Mannen Moritz Holy, Philipp „Mölgie“ Sikora und Christoph „Fizl“ Hehn (v. li.) ...
Die Krautschädl-Mannen Moritz Holy, Philipp „Mölgie“ Sikora und Christoph „Fizl“ Hehn (v. li.) mit Champagner in der Garderobe.(Bild: Wenzel Markus)

„Nur für die gute Show, und das hat eine psychologische Wirkung und ist besser als ein Sechsertragerl. Bier macht uns zu müde, um die Bühne zu rocken.“ Der Veuve Clicquot hatte indes die perfekte Wirkung. Super Musik, coole Beats, die Welser Band brachte die Fans schon voll in Stimmung.

„Vor der Show gibt‘s keinen Alkohol“
Was bei Leony ohnehin vorprogrammiert war. Und die Bayerin dankte es mit ihren größten Hits. „Ich komme so gerne nach Oberösterreich, hier sind die besten Fans, hier spiele ich am liebsten. Die Leute haben einfach immer Bock“, so die 28-Jährige. Die – obwohl schon ein Star – gar keine Extrawünsche im Backstagebereich hatte. „Vor der Show gibt’s keinen Alkohol, danach maximal ein Schlückchen Prosecco.“

Leony kam mit ihrem fünf Jahre alten Hündchen „Marlie“. Die Bayerin liebt die Auftritte in ...
Leony kam mit ihrem fünf Jahre alten Hündchen „Marlie“. Die Bayerin liebt die Auftritte in Oberösterreich. „Hier sind meine Lieblingsshows, die Fans haben einfach immer Bock“, erzählte die 28-Jährige. Die sich bodenständig und ohne Allüren zeigte.(Bild: Wenzel Markus)

„Sportschuhe sind am bequemsten“
Für Sandra Hesch war der Auftritt in Linz „absolutes Gänsehautfeeling“. Und der Auftritt der gebürtigen Mühlviertlerin „konnte besser nicht sein“. So wie ihr Outfit. Ein sexy Top mit kurzem Rock. Und Turnschuhe! „Ja klar. Ich springe und tanze viel auf der Bühne. Deshalb sind die Sportschuhe einfach am bequemsten.“ Wie wahr...

Martin Furtlehner alias Marten posierte mit Weintrauben, bevor es ans Autogrammeschreiben ging.
Martin Furtlehner alias Marten posierte mit Weintrauben, bevor es ans Autogrammeschreiben ging.(Bild: Wenzel Markus)
Die 24-jährige Mühlviertlerin Sandra Hesch verpasste ihrem Make-up backstage den perfekten ...
Die 24-jährige Mühlviertlerin Sandra Hesch verpasste ihrem Make-up backstage den perfekten letzten Schliff.(Bild: Wenzel Markus)

Auch Nazareth fühlten sich sichtlich wohl auf der „Krone“-Bühne. Auf die Frage, ob sie sich als Legenden bezeichnen würden, gab’s eine klare Antwort: Vielleicht sehen uns unsere Fans so, wir selbst sicher nicht. Wir sind keine Legenden, wir sind einfach nur Überlebende“, fügte Pete Agnew, Bassist der Band, augenzwinkernd hinzu. Wenn man sich das Publikum angesehen hat, könnte man anderes vermuten.

