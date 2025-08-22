„Wir sind keine Legenden, sind nur Überlebende“

Am Linzer „Krone“-Fest gaben sich am ersten Tag die Stars die Klinke in die Hand. Die „Krone“ durfte vor den Auftritten Mäuschen spielen und schaute Backstage vorbei. Dabei übte sich Nazareth in Bescheidenheit. Auch für Leony gab’s keine Extrawürste.
Der eine kam mit dem Rad, die beiden anderen mit den Öffis. Die Krautschädl-Buam zeigten sich ganz vorbildlich. „Dafür bin ich a bissl verschwitzt, weil ich mit dem Bike von der Arbeit in Linz gekommen bin. Aber bei der Probe ist es egal“, scherzte „Mölgie“, der sich vor seinem Auftritt beim Linzer „Krone“-Fest mit seinen Kollegen ein Gläschen Schampus gönnte.
„Nur für die gute Show, und das hat eine psychologische Wirkung und ist besser als ein Sechsertragerl. Bier macht uns zu müde, um die Bühne zu rocken.“ Der Veuve Clicquot hatte indes die perfekte Wirkung. Super Musik, coole Beats, die Welser Band brachte die Fans schon voll in Stimmung.
„Vor der Show gibt‘s keinen Alkohol“
Was bei Leony ohnehin vorprogrammiert war. Und die Bayerin dankte es mit ihren größten Hits. „Ich komme so gerne nach Oberösterreich, hier sind die besten Fans, hier spiele ich am liebsten. Die Leute haben einfach immer Bock“, so die 28-Jährige. Die – obwohl schon ein Star – gar keine Extrawünsche im Backstagebereich hatte. „Vor der Show gibt’s keinen Alkohol, danach maximal ein Schlückchen Prosecco.“
„Sportschuhe sind am bequemsten“
Für Sandra Hesch war der Auftritt in Linz „absolutes Gänsehautfeeling“. Und der Auftritt der gebürtigen Mühlviertlerin „konnte besser nicht sein“. So wie ihr Outfit. Ein sexy Top mit kurzem Rock. Und Turnschuhe! „Ja klar. Ich springe und tanze viel auf der Bühne. Deshalb sind die Sportschuhe einfach am bequemsten.“ Wie wahr...
Auch Nazareth fühlten sich sichtlich wohl auf der „Krone“-Bühne. Auf die Frage, ob sie sich als Legenden bezeichnen würden, gab’s eine klare Antwort: Vielleicht sehen uns unsere Fans so, wir selbst sicher nicht. Wir sind keine Legenden, wir sind einfach nur Überlebende“, fügte Pete Agnew, Bassist der Band, augenzwinkernd hinzu. Wenn man sich das Publikum angesehen hat, könnte man anderes vermuten.
Kommentare
