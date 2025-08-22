Nationalgarde in Washington soll bewaffnet werden

Schädigung der Demokraten unter Deckmantel von Law and Order?

Trump hatte am 11. August gesagt, er werde Washington vor „Kriminalität, Blutvergießen, Chaos, Elend und Schlimmerem“ bewahren. Am Freitag sagte Trump vor Reportern im Weißen Haus: „Wir werden unsere Städte sehr, sehr sicher machen.“ Zugleich bekräftigte er seine Pläne für zwei weitere von Demokraten regierte Städte: „Ich denke, Chicago wird als Nächstes dran sein, und dann helfen wir New York.“