Handywarnung an Bürger: Erneut Großbrand in Tirol

Bevölkerung wird gewarnt

Die Bevölkerung wird aufgefordert, Fenster, Türen und Dachluken zu schließen, in Gebäuden zu bleiben und das Gebiet im nahen Umkreis des Einsatzortes zu meiden. Außerdem sollen im Nahbereich des Einsatzortes Lüftungs- und Klimaanlagen ausgeschaltet werden. „Wir beobachten die Situation genau und sind laufend im Kontakt mit den Einsatzorganisationen“, betont Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement.