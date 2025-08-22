Vorteilswelt
Meterhohe Flammen

Handywarnung an Bürger: Erneut Großbrand in Tirol

Tirol
22.08.2025 18:04
Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren sind für die Brandbekämpfung vor Ort.
Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren sind für die Brandbekämpfung vor Ort.(Bild: ZOOM Tirol)

Mehrere Feuerwehren aus dem Tiroler Unterland wurden Freitag kurz vor 17 Uhr alarmiert. Grund ist ein Großbrand im Recyclinghof in Pill. Der Einsatz ist im Gange. Eine AT-Alert-Warnung für die Bevölkerung wurde ausgelöst.

0 Kommentare

Gegen 16.50 Uhr wurde von der Leitstelle Tirol Alarm geschlagen. In der Lagerhalle des Recyclinghofes in Pill war aus derzeit noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Meterhohe Flammen und dichter Rauch sind weithin sichtbar.

Mehrere Feuerwehren wurden angefordert. Das Land Tirol hat eine behördliche Gefahreninformation ...
Mehrere Feuerwehren wurden angefordert. Das Land Tirol hat eine behördliche Gefahreninformation an Handys ausgesendet.(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)

Mehrere Feuerwehren wurden angefordert. Im Einsatz stehen Feuerwehrleute aus Pill, Schwaz, Weer, Terfens, Vomperbach, Kolsass und Wattens. Für den Raum zwischen Wattens und Schwaz wurde der AT-Alert ausgelöst. Das Land Tirol hat eine behördliche Gefahreninformation an alle in diesen Gemeinden eingeloggten Mobiltelefone ausgesendet.

Meterhohe Flammen und dichter Rauch sind weithin sichtbar.
Meterhohe Flammen und dichter Rauch sind weithin sichtbar.(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)

Bevölkerung wird gewarnt
Die Bevölkerung wird aufgefordert, Fenster, Türen und Dachluken zu schließen, in Gebäuden zu bleiben und das Gebiet im nahen Umkreis des Einsatzortes zu meiden. Außerdem sollen im Nahbereich des Einsatzortes Lüftungs- und Klimaanlagen ausgeschaltet werden. „Wir beobachten die Situation genau und sind laufend im Kontakt mit den Einsatzorganisationen“, betont Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement.

Nach Einsatz in Tirol
Inferno auf Recyclinghof: Das ergaben Ermittlungen
25.02.2025

Der Brand weckt böse Erinnerungen. Ende Juni hielt ein Großbrand auf dem Areal einer Recyclinganlage im Osttiroler Nußdorf-Debant die Einsatzkräfte auf Trab. Die Anlage brannte komplett nieder und muss neu aufgebaut werden. Der Schaden ist riesig. 

