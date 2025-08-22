Zypern zeigt Stocker Ausreisemodell für Syrer

Die Migration haben in der Vergangenheit große Probleme in Europa geschaffen, die man nun lösen müssen, so Christodoulides von den Konservativen, der mit wechselnden Mehrheiten im Parlament regiert. Zypern hat erst kürzlich ein völlig neues Rückreisemodell für syrische Familien entwickelt: Ein Elternteil (in der Regel ist es die Frau) muss mit den Kindern in die Heimat zurück. Pro Kind gibt es 1000 Euro Startgeld. Der andere bekommt für drei Jahre ein Arbeitsvisum für Zypern und kann Geld für den Wiederaufbau verdienen. Nach diesen drei Jahren muss er auch gehen.