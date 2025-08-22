Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kanzler auf Mission

Zypern zeigt Stocker Ausreisemodell für Syrer

Innenpolitik
22.08.2025 19:55
Zyperns Staatspräsident und Kanzler Stocker sprachen auch über Wirtschaft.
Zyperns Staatspräsident und Kanzler Stocker sprachen auch über Wirtschaft.(Bild: BKA/Andy Wenzel)

Zwei Länder, die auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein können: Österreich liegt im Herzen Europas, Zypern ganz am Rand. Beide haben aber viele gemeinsame Themen, allen voran die illegale Migration. Kanzler Christian Stocker hat Nikosia besucht und sich dort ein neues Ausreisemodell für Syrer angesehen.

0 Kommentare

Zypern liegt keine 200 Kilometer Luftlinie von Syrien entfernt. Gemeinsames Ziel „ist es, die illegale Migration nach Europa zu beenden“, sagt Stocker bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem zypriotischen Staats- und Regierungsoberhaupt Nikos Christodoulides. Zypern übernimmt im ersten Halbjahr 2026 die EU-Ratspräsidentschaft und wird sich ganz stark diesem Thema annehmen.

Zypern übernimmt 2026 die EU-Präsidentschaft.
Zypern übernimmt 2026 die EU-Präsidentschaft.(Bild: BKA/Andy Wenzel)

Die Migration haben in der Vergangenheit große Probleme in Europa geschaffen, die man nun lösen müssen, so Christodoulides von den Konservativen, der mit wechselnden Mehrheiten im Parlament regiert. Zypern hat erst kürzlich ein völlig neues Rückreisemodell für syrische Familien entwickelt: Ein Elternteil (in der Regel ist es die Frau) muss mit den Kindern in die Heimat zurück. Pro Kind gibt es 1000 Euro Startgeld. Der andere bekommt für drei Jahre ein Arbeitsvisum für Zypern und kann Geld für den Wiederaufbau verdienen. Nach diesen drei Jahren muss er auch gehen.

 „Wir sind mittlerweile 20 Länder“
Präsident Christodoulides versicherte, dass Zypern ein Verbündeter Österreichs im Kampf gegen illegale Migration sei. Man unterstütze auch die von Italien und Dänemark angestoßene Initiative zur Änderung der Menschenrechtskonvention, der auch Österreich angehört. „Wir sind mittlerweile 20 Länder“, so Christodoulides. Im Mittelpunkt der Gespräche stand neben der Migration auch die Stärkung der bilateralen Beziehungen im Wirtschaftsbereich und die bevorstehende Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft Zyperns im Jänner 2026.

Stocker wurde mit militärischen Ehren empfangen.
Stocker wurde mit militärischen Ehren empfangen.(Bild: BKA/Andy Wenzel)

„Wir wissen, wovon wir reden, denn sowohl Österreich als auch Zypern zählen zu den Ländern, die pro Kopf am stärksten von illegaler Migration betroffen waren.“ Beide Staaten setzen sich daher für einen Paradigmenwechsel auf EU-Ebene ein – der Fokus soll dabei allen voran auf einer verstärkten Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitstaaten sowie einer effektiven Möglichkeit von Rückführungen liegen.

Lesen Sie auch:
Das Waffenverbot am Reumannplatz wirkt. Bald wird das auch am Yppenplatz so sein, ist die ...
Polizei nimmt Stellung
Messergewalt in Wien: „Syrer sind Herausforderung“
22.08.2025
Zehn Jahre Asylkrise
2015: Illegale Migration wurde zum Milliarden-Deal
22.08.2025
Forum
10 Jahre Asyldebatte – Wie blicken Sie zurück?
22.08.2025

Ein kleines Land ganz wichtig
„Zypern ist zwar ein kleines Land, doch mit der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft wird es für sechs Monate zu einem der wichtigsten Länder der Europäischen Union und prägt ihre Agenda ganz entscheidend mit. Deshalb war es mir ein besonderes Anliegen, noch dieses Jahr in die zypriotische Hauptstadt Nikosia zu reisen, um unsere nationalen Interessen auf EU-Ebene einzubringen und die aus unserer Sicht wichtigsten politischen Handlungsfelder zu besprechen“, so Stocker.

Österreich und Zypern kooperieren auf mehreren Ebenen
Ein zentrales Anliegen sei die Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Dabei geht es vor allem darum, „strategisch wichtige Wirtschaftssektoren zu stärken und ein innovations- und unternehmensfreundliches Umfeld im europäischen Binnenmarkt zu schaffen. Nur so kann es langfristig gelingen, dass ein erfolgreicher europäischer Wirtschaftsstandort und damit unser Wohlstand nicht zu einer Erinnerung an vergangene Zeiten wird“, betont der Kanzler. Er sicherte Zypern zu, dass Österreich die Bemühungen des Landes, dem Schengenraum beizutreten, unterstütze.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ZypernÖsterreichEuropaNikosiaSyrienParlament
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
128.673 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
110.520 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
104.006 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1929 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1330 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1206 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Innenpolitik
Kinder unterernährt
Netanjahu nennt UN-Bericht zu Gaza „glatte Lüge“
Kanzler auf Mission
Zypern zeigt Stocker Ausreisemodell für Syrer
Ausflug mit JD Vance
Angeln ohne Schein: Minister zeigte sich selbst an
Krone Plus Logo
Alle Orte im Überblick
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
„Wie Essig und Öl“
Dreiertreffen: Trump will nicht mehr teilnehmen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf