Wanderin von Yak angegriffen: Flucht hinter Baum

Am Oberschenkel verletzt

Die Deutsche wollten ausweichen. Dabei wurde die Frau von dem Tier angegriffen, mit einem Horn an einem Oberschenkel verletzt und zu Boden gestoßen. Die Wanderer konnten sich – so erzählten sie es später der Polizei – hinter einen Baum retten und durch lautes Schreien das Tier von sich fernhalten. Schließlich trottete das Yak davon.