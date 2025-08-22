Wanderin von Yak angegriffen: Flucht hinter Baum

Wilde Szenen spielten sich Freitagnachmittag in Galtür im Tiroler Paznauntal ab. Eine Wanderin (65) wurde laut Polizei von einem Yak attackiert und verletzt. Die Frau und ihr Begleiter flüchteten und hatten alle Mühe, das Tier auf Abstand zu halten.
Die 65-jährige Deutsche und ihr Begleiter waren auf dem Rückweg von einer Wanderung. „Laut eigenen Angaben trafen sie dabei auf einen unruhigen Yak-Stier“, schildert die Polizei den Vorfall, der sich gegen 12.30 Uhr zugetragen hat.
Am Oberschenkel verletzt
Die Deutsche wollten ausweichen. Dabei wurde die Frau von dem Tier angegriffen, mit einem Horn an einem Oberschenkel verletzt und zu Boden gestoßen. Die Wanderer konnten sich – so erzählten sie es später der Polizei – hinter einen Baum retten und durch lautes Schreien das Tier von sich fernhalten. Schließlich trottete das Yak davon.
In der Zwischenzeit waren anderer Wanderer auf die Szene aufmerksam geworden. Sie setzten die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde die 65-Jährige mit einem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen.
