Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Wiesberger weiter

Schwab cuttete als Achter beim British Masters

Sport-Mix
22.08.2025 21:38
Matthias Schwab
Matthias Schwab(Bild: AP/Eric Gay)

Golfprofi Matthias Schwab hat sich beim mit 3,5 Millionen Dollar dotierten British Masters in Sutton Coldfield in aussichtsreicher Position für das Wochenende qualifiziert. 

0 Kommentare

Der Steirer wiederholte am Freitag zwar nicht seine Toprunde vom Vortag, als er mit einer 66 gar in Führung lag. Mit einer 73er-Runde büßte der 30-Jährige ein paar Plätze ein, geht aber mit 139 Schlägen (fünf unter Par) auf Rang acht in die zweite Turnierhälfte. Auch Bernd Wiesberger schaffte den Cut.

Auf dem traditionsreichen Kurs im „The Belfry“, wo viermal der Ryder Cup ausgetragen wurde, hat Schwab ein wenig seine Form wiedergefunden. Bei 21 Turnier-Teilnahmen heuer war der Schladminger nur viermal im Cut gelegen.

(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Beim British Masters greift der ÖGV-Sportler nun nach seinem besten Saisonergebnis. Im Kampf um den Tourkarten-Erhalt ist ein Topresultat dringend notwendig. Auch bei Wiesberger lief es zuletzt nicht gut, am Freitag blieb der Burgenländer nach einer 73 sowie gesamt 144 Schlägen (Par) als 53. gerade so über der Cutlinie.

In Führung liegt der Deutsche Marcel Siem mit neun unter Par.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
129.321 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
111.350 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
104.469 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1942 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1331 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1206 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Sport-Mix
Auch Wiesberger weiter
Schwab cuttete als Achter beim British Masters
Krone Sport News:
Glasners Künste gefragt ++ Red Bulls Salute live
Einzug ins Halbfinale
Sensation! Hamm zeigt, wo der Hammer hängt
Krone Plus Logo
Stress in Wolfsegg
Warum für dieses Rennen nur drei Stunden Zeit ist
Auf dem letzten Platz
Tour Championship: Sepp Straka legt Fehlstart hin

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf