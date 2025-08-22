Schwab cuttete als Achter beim British Masters

Der Steirer wiederholte am Freitag zwar nicht seine Toprunde vom Vortag, als er mit einer 66 gar in Führung lag. Mit einer 73er-Runde büßte der 30-Jährige ein paar Plätze ein, geht aber mit 139 Schlägen (fünf unter Par) auf Rang acht in die zweite Turnierhälfte. Auch Bernd Wiesberger schaffte den Cut.