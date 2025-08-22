Befragung von Epstein-Komplizin veröffentlicht

Nicht genügend Transparenz

Der US-Präsident ist im Zusammenhang mit dem Fall Epstein im eigenen Lager unter Druck geraten, weil seine Regierung nicht wie versprochen Licht in den Skandal gebracht hatte. Dem US-Investmentbanker wurde vorgeworfen, zahlreiche Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt zu haben. Der Milliardär wurde 2019 tot in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden; er hatte sich erhängt.