Miedler/Cabral kampflos im Winston-Salem-Finale

Das Tennis-Doppel Lucas Miedler und Francisco Cabral kämpft beim ATP250-Turnier in Winston-Salem um den zweiten gemeinsamen Titel. Das Duo zog am Freitag kampflos ins Endspiel ein, da die topgesetzten Briten Joe Salisbury und Neal Skupski schon vor der Partie aufgaben.
„Eine mega Chance, die wir nutzen wollen“, sagte Miedler zum Finale am Samstag. Dort warten bei der US-Open-Generalprobe als Gegner Rafael Matos/Marcelo Melo (BRA) oder Yuki Bhambri/Michael Venus (IND/NZL-2).
Ihren Premierentitel hatten Miedler und der Portugiese Cabral in dieser Saison in Gstaad gewonnen, seine bisher anderen sieben ATP-Doppel-Titel hat der 29-jährige ÖTV-Akteur gemeinsam mit seinem Landsmann Alexander Erler geholt.
Kommentare
