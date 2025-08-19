So traf BMWs „Neue Klasse“ schon mal ins Schwarze

Allein die Karosserievarianten Cabrio und Touring verfehlten den Nerv des Zeitgeists. Als der spätere DTM-Seriensieger Klaus Ludwig 1977 auf einem 2002 turbo von Schnitzer den finalen Lauf der Deutschen Rennsportmeisterschaft gewann, hatte die „Neue Klasse“ ihre Mission erfüllt: Die 3er- und 5er-Modelle schrieben die Erfolge von 1800/2000 und „Nullzwo“ fort, und das Unternehmen befand sich bereits auf dem langen Weg zum weltweit volumenstärksten Premiumhersteller. Eine Position, die BMW heute verteidigen will, ungeachtet aller Krisen, die die Automobilbranche erschüttern. Die Kraft einer „Neuen Klasse“ 2.0 wird es richten, da sind sich die Bayern sicher.