Leader St. Pölten lässt erstmals Punkte liegen

Das Team von Markus Mader kam aber deutlich besser in die zweite Spielhälfte. Nach 22 Sekunden schoss der eingewechselte Seydou Diarra das 1:3, Mario Vucenovic (64.) traf dann volley nach einem Einwurf zum 2:3. Stripfing war im Verteidigungsmodus, noch dazu musste Kapitän Dario Pecirep mit Gelb-Rot (74.) vom Platz. Jastremski hatte bereits den Ausgleich vor Augen, ehe Mame Wade (81.) per Kopf mit seinem dritten Saisontor zum 3:3 abschloss. Die weiter sieglosen Stripfinger retteten das Remis über die Zeit.