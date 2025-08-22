Oliver Glasner holt ehemaligen Salzburg-Stürmer

Nach dem 1:0 gegen Fredrikstad im Play-off-Hinspiel zur Conference League hat Oliver Glasner den Abgang von Eberechi Eze bestätigt, nun dürfte Crystal Palace selbst aktiv werden. Der Ex-Salzburger Hee-Chan Hwang soll kommen.
Wie der „Football Insider“ berichtet, steht der Deal kurz bevor. Der 29-jährige Südkoreaner von Wolverhampton sei sich mit Crystal Palace bereits einig und soll zunächst für eine Saison ausgeliehen werden.
Traf Hwang in der Saison 2023/34 noch zwölfmal, so war er letztes Jahr von mehreren Verletzungen geplagt. Wolverhampton setze nicht mehr auf ihn, heißt es. Gut für ÖFB-Kicker Sasa Kalajdzic?
Vertrag bis 2027
Fest steht: Hwang hat einen Marktwert von 12 Millionen Euro und bei den „Wolves“ noch einen Vertrag bis 2028 – dazu kommt: Glasner braucht dringend Verstärkung im Angriff.
Kommentare
