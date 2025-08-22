Passagiere aus Reisebus geschleudert: Mehrere Tote

In dem Reisebus seien mehr als 50 Passagiere gewesen, darunter Frauen und Kinder. Das Fahrzeug kam dem Sprecher zufolge auf dem Highway bei der Stadt Buffalo von der Fahrbahn ab. Der Fahrer habe aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle verloren, sei auf den Mittelstreifen geraten und habe dann übersteuert.