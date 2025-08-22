Horror-Unfall
Passagiere aus Reisebus geschleudert: Mehrere Tote
Beim Unfall eines Reisebusses mit Besuchern der Niagarafälle sind im US-Bundesstaat New York mehrere Menschen getötet worden – darunter auch ein Kind. Es gebe zudem mehrere Eingeschlossene und zahlreiche Verletzte, schilderte ein Polizeisprecher.
Der Bus sei von der weltweit bekannten Touristenattraktion kommend wohl auf dem Weg nach New York City gewesen. Es gab zunächst keine Hinweise, dass es sich um Touristen aus Europa gehandelt haben könnte.
In dem Reisebus seien mehr als 50 Passagiere gewesen, darunter Frauen und Kinder. Das Fahrzeug kam dem Sprecher zufolge auf dem Highway bei der Stadt Buffalo von der Fahrbahn ab. Der Fahrer habe aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle verloren, sei auf den Mittelstreifen geraten und habe dann übersteuert.
Der Bus sei schließlich in einem Graben zum Liegen gekommen. Nach Angaben der Behörden überschlug sich das Fahrzeug, mehrere Personen wurden aus dem Bus herausgeschleudert. Rettungskräfte seien weiterhin dabei, Eingeschlossene aus dem Fahrzeug zu befreien.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.