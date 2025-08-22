Netanjahu nennt UN-Bericht zu Gaza „glatte Lüge“

Die IPC (Integrated Food Security Phase Classification) ist eine Initiative von 21 Hilfsgruppen und Organisationen der Vereinten Nationen, die unter anderem von der EU finanziert wird. Für die Einstufung als Hungersnot müssen mindestens 20 Prozent der Menschen unter extremer Nahrungsmittelknappheit leiden, jedes dritte Kind akut unterernährt sein und täglich zwei von 10.000 Menschen an Hunger oder den Folgen sterben. Bis Ende September werde die Zahl der hungernden Menschen im Gazastreifen voraussichtlich auf 641.000 ansteigen, warnt die IPC.