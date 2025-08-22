Feuerwehrauto stürzt um, Lenker verletzt im Spital

Der Lenker, der sich alleine im Fahrzeug befand, wurde vom Roten Kreuz und einem Notarzt versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldbach eingeliefert. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die B66 vollständig gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet und konnte kurz vor 21 Uhr wieder aufgehoben werden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Kornberg-Bergl, Riegersburg und Feldbach mit insgesamt 37 Personen.