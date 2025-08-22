Feuerwehrauto stürzt um, Lenker verletzt im Spital

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist am Freitag im südoststeirischen Riegersburg ein Feuerwehrmann mit einem Tanklöschfahrzeug umgekippt. Der Mann kam mit Verletzungen ins Spital.
Der Fahrer ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Kornberg-Bergl. Er befand sich mit dem Tanklöschfahrzeug auf dem Weg zu einer technischen Hilfeleistung, als das Fahrzeug auf der B66 aus bislang unbekannter Ursache auf das Bankett kam, ins Schleudern geriet und schließlich in entgegengesetzter Fahrtrichtung seitlich zum Liegen kam.
Der Lenker, der sich alleine im Fahrzeug befand, wurde vom Roten Kreuz und einem Notarzt versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldbach eingeliefert. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die B66 vollständig gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet und konnte kurz vor 21 Uhr wieder aufgehoben werden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Kornberg-Bergl, Riegersburg und Feldbach mit insgesamt 37 Personen.
