Alfa Romeo Junior Veloce: Endlich ein echter Alfa?

Und das ist gut so. Denn bevor es aufreißt und der Asphalt trocknet, bekomme ich mit, wie spielerisch sich der Alfa Romeo Junior Veloce auf rutschigem Untergrund bewegen lässt. Obwohl 280 PS und 345 Nm über die Vorderräder herfallen. Torsen-Sperrdifferenzial an der Vorderachse! Ja! Man bekommt richtig Kraft auf den Boden und man spürt in Kurven den schmalen Grat, auf dem man gerade noch so viel Grip hat, dass man nicht in der Leitplanke landet. Wäre auch zu schade um die schöne Karosserie. Auch wenn der Front ein Chrom-Scudetto besser stehen würde als dieses gewollt jugendliche Ding in der Mitte. Alfa will jung werden, die Käufer sollen im Schnitt jetzt 35 Jahre alt sein, nicht mehr 55. Okay.