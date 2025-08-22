Niederlandes Außenminister trat nach Streit zurück

Veldkamp räumte nach Angaben der niederländischen Nachrichtenagentur ANP am Freitagabend nach einer Kabinettsitzung ein, er sei nicht in der Lage, „bedeutsame zusätzliche Maßnahmen“ zu ergreifen, um Druck auf Israel auszuüben. Zwar seien die von ihm geforderten Schritte „ernsthaft diskutiert“ worden, er sei aber auf Widerstand gestoßen, betonte Veldkamp.