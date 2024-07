Wow, was für ein Coupé! MGs nächste Emotionskarte

Angekündigt war lediglich ein weiterer Blick auf das Experimentierfahrzeug EXE 181, doch dann zog MG-Designchef Jozef Kaban das Tuch von einem kleinen Sportwagen, der durchaus dazu in der Lage zu sein scheint, dieses darbende Genre wiederzubeleben. Der MG GTS fährt rein elektrisch, sieht aber so gar nicht danach aus. Noch ziert man sich bei den Briten und wohl auch in der Konzernzentrale in Schanghai, doch scheint nicht mehr das „Ob“ die Frage zu sein, sondern nur noch das „Wann“ des Produktionsstarts.