Mercedes investiert wieder mehr in Verbrenner

Die Stuttgarter haben bei ihren Investitionen wieder stärker Benziner im Visier. Mercedes investiere „wieder mehr Geld in Verbrenner als bisher geplant“, sagte Konzernchef Ola Källenius der „WirtschaftsWoche“. Allein 2024 werde Mercedes in der Pkw-Sparte „14 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung und in unsere Werke mit den Schwerpunkten Digitalisierung, Elektromobilität und Hightech-Verbrennertechnologie“ investieren.