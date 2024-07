Schulschluss: So legal sind Geschenke für Lehrer

Nach Wien, Niederösterreich und Burgenland naht der Schulschluss jetzt auch in den restlichen Bundesländern. Und wie jedes Jahr geht es in den Eltern-WhatsApp-Gruppen rund: Was dem Lehrer schenken? Was ist angebracht? Und wo fangen eigentlich Bestechung und Korruption an? Wir haben bei der Expertin nachgefragt!