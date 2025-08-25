Vorteilswelt
Obduktionsergebnis

Electric Love-Besucher starb an Drogenüberdosis

Salzburg
25.08.2025 13:23
Electric Love Festival 2025 am Salzburgring.
Electric Love Festival 2025 am Salzburgring.(Bild: Tröster Andreas)

Mehr als einen Monat nach dem plötzlichen Tod eines Besuchers (22) des Electric Love Festivals in Salzburg steht jetzt die genaue Ursache fest: eine Überdosis Amphetamine. Das konnten Gerichtsmediziner im Rahmen einer Obduktion feststellen. Die Ermittlungen in dem Fall dürften damit beendet sein. 

Die „Krone“ berichtete über den anfangs rätselhaften Todesfall: Ein 22-Jähriger aus Deutschland war am Finaltag des Musikfestivals mit Aggressivität aufgefallen. Securitys mussten eingreifen, dabei brach der Festivalbesucher im Zuge der Auseinandersetzung plötzlich zusammen. Trotz rasch eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte der Notarzt letztlich nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Obduktion klärt auf
Da die Ursache anfangs unklar war, beantragte die Staatsanwaltschaft die Durchführung einer Obduktion. Nun ist das Ergebnis bekannt, teilte Polizei-Sprecher Hans Wolfgruber der „Krone“ mit: „Eine Überdosis Amphetamine war der Todesgrund.“ 

Bereits nach Bekanntwerden des Todesfalles äußerten die Veranstalter des Festivals Betroffenheit: „Wenn ein Mensch auf unserer Veranstaltung sein Leben verliert, beschäftigt uns das sehr. Das tut mir auch für das ganze Team sehr leid“, erklärte damals Manuel Reifenauer, der Chef des Electric Love Festivals.

