Upper Austria Ladies: Neuer Termin, neuer Belag

„Große Chance“

Positiv sieht die 54-Jährige zudem, dass durch den Ostermontag ein wohl an Zuschauern starker Feiertag dazukommt: „Dazu werden wir für die Fans sicher auch noch die eine oder andere Oster-Überraschung bereithalten.“ Ihr Vater und Turniergründer Peter Michael Reichel meinte: „Es ist eine große Chance, den Tennisstandort Linz weiter zu stärken. Die Fans können sich auf absolutes Weltklasse-Sandplatztennis im Design Center, das erneut die Bühne für Österreichs größtes Frauensport-Event bietet, freuen.“