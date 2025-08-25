Djokovic: Meine Verfassung ist „besorgniserregend“

Der 38-jährige Djokovic hatte es mit einem halb so alten Konkurrenten zu tun. „Ich wünschte, ich hätte Learner Tiens Alter“, gab der vierfache US-Open-Sieger nach der Partie zu. Sein Körper erhole sich nicht mehr so schnell. „Ich habe aber immer noch die Motivation.“ Er sei aber überrascht gewesen, wie schlecht er sich im zweiten Satz gefühlt habe, sagte die Nummer sieben der Setzliste. „Ich habe keine Verletzung oder so etwas. Ich hatte einfach große Schwierigkeiten, lange Ballwechsel durchzuhalten und mich nach den Punkten zu erholen.“