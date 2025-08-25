„Die Austria spielt wie ein Abstiegskandidat“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter: die Talfahrt der Austria, Rapids (zumindest nationaler) Höhenflug, Salzburgs Meisterambitionen, Marco Friedls Verwechslung, die Dopingsperre für Madeleine Egle, der nächste Sieg von Marc Marquez und Sebastian Ofners US-Open-Abenteuer (alles im Video oben).