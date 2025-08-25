E-Scooter-Unfälle im Rausch sind häufiges Phänomen
Experte schlägt Alarm
Ein 33-jähriger Pole war in der Nacht zum Sonntag stark betrunken in Wels (Oberösterreich) mit einem E-Scooter gegen ein geparktes Auto gestoßen. Solche Unfälle mit Stromrollern sind leider keine Seltenheit. Verkehrsexperten fordern daher nun dringend gezielte Maßnahmen, die helfen, die Sicherheit zu erhöhen.
Schon wieder ein schwerer E-Scooter-Unfall: Mit 1,2 Promille Alkohol im Blut prallte ein Pole (33) in Wels gegen ein abgestelltes Auto, wurde dabei so schwer verletzt, dass er ins örtliche Spital eingeliefert werden musste.
