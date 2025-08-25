E-Scooter-Unfälle im Rausch sind häufiges Phänomen

Ein 33-jähriger Pole war in der Nacht zum Sonntag stark betrunken in Wels (Oberösterreich) mit einem E-Scooter gegen ein geparktes Auto gestoßen. Solche Unfälle mit Stromrollern sind leider keine Seltenheit. Verkehrsexperten fordern daher nun dringend gezielte Maßnahmen, die helfen, die Sicherheit zu erhöhen.